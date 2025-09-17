Señalan que el actor de Adolescencia no es el más joven en ganar un Emmy

Owen Cooper sorprende al mundo y gana un Emmy a los quince años, pero no se lleva el récord absoluto de juventud en la historia del premio. El actor británico de la serie Adolescencia conquistó la categoría de Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Telefilme, convirtiéndose en el hombre más joven en obtener este galardón. Sin embargo, el título de ganador más precoz sigue en otras manos.

El actor de Adolescencia sorprendió El logro de Cooper impactó tanto por su talento como por la edad con la que se impuso. Con apenas quince años, nueve meses y nueve días, superó la marca masculina que Scott Jacoby mantenía desde 1973, cuando él tenía dieciséis. El público celebró el triunfo, y muchos pensaron que nadie más joven había levantado una estatuilla. La realidad de los archivos del Emmy, sin embargo, cuenta otra historia.

adolescencia

En 1977, Kristy McNichol recibió el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática con solo quince años recién cumplidos. Aquel premio llegó el día de su cumpleaños y selló un momento inolvidable para la intérprete de la serie Family. Dos años más tarde, repitió la hazaña con un segundo Emmy a los diecisiete, demostrando que su talento no era casualidad.

adolescencia3