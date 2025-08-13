Rambo sin Stallone: el nuevo rostro que sorprende a Hollywood
La idea de una precuela había sido mencionada por Sylvester Stallone en 2019, quien describió a un Rambo joven como un líder nato.
Han pasado más de cuarenta años desde que John Rambo irrumpió en los cines. Marcó un antes y un después en el cine de acción. Ahora, la icónica saga regresa sin Sylvester Stallone con una precuela que viaja a los orígenes del personaje, apostando por un nuevo rostro en Hollywood.
Un Rambo joven
La productora Millennium Media confirmó que Noah Centineo será el encargado de dar vida a un Rambo joven. El rodaje comenzará a principios de 2026 en Tailandia y explorará los años de formación militar del personaje entre 1966 y 1974, en plena Guerra de Vietnam. Una etapa nunca mostrada en pantalla y que busca aportar frescura a la historia.
Te Podría Interesar
La dirección estará a cargo de Jalmari Helander, reconocido por su habilidad para construir escenas intensas en títulos como Sisu y Caza mayor. El guion será obra de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, quienes ya colaboraron con Centineo en Black Adam. La intención es rendir homenaje a la saga y atraer tanto a fanáticos veteranos como a nuevas generaciones.
Noah Centineo, de 29 años, saltó a la fama con comedias románticas como A todos los chicos de los que me enamoré y La cita perfecta. Más adelante, se adentró en el cine de acción con papeles en Los Ángeles de Charlie y Black Adam, donde interpretó a Atom Smasher, demostrando que su físico y energía encajan con el género.