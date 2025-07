¿Quico tendrá su propia serie? Qué dijo el actor de El Chavo del 8

El Chavo del 8 , la tira creada por Roberto Gómez Bolaños , marcó un antes y un después en la televisión. Sus divertidos personajes llegaron al corazón de miles y miles de personas en todo el mundo y hoy no hay quien no recuerde a La Chilindrina, Quico , Don Ramón, El Profesor Jirafales y Doña Florinda, entre otros.

El Chavo del 8 se centra en un grupo de personas que habitan una particular vecindad. Allí vive un niño que realiza travesuras y que, junto a sus amigos, ocasiona malentendidos y discusiones entre los vecinos. Está apuntado a un público adulto y la dirección y producción estuvo a cargo de Enrique Segoviano y Carmen Ochoa.

El Chavo del 8 Quico, Doña Florinda, Don Ramón y los demás personajes de El Chavo del 8

A raíz del estreno de la biopic de Chespirito, se quiso saber si uno de los más queridos del ciclo también tendría la suya. Estamos hablando de Carlos Villagrán, quien interpretó a Quico. "No hagas caso a eso. Si viste mi trabajo, tú califícame. Si Kiko era presumido, no significa que yo lo sea toda la vida. Acá estoy dándote una entrevista. No lo soy, soy feliz", señaló en Perú.