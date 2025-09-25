Qué significan los sueños con búhos, según los expertos

Los sueños pueden ser muy locos a veces y su significado cuesta entenderlo. Hay que saber que son manifestaciones del subconsciente que trata de transmitir un mensaje. Interpretarlos ayuda también a entender y canalizar mejor las emociones.

El sueño con búhos puede tener varias interpretaciones. Lo cierto es que en todas las culturas representan la sabiduría. En los cuentos se presentan como seres con mucho conocimiento porque todo lo ven incluso cuando todos duermen.

La sabiduría de los búhos se relaciona con su capacidad de adaptación. Por eso este sueño sugiere que es momento de hacer un cambio drástico en la vida, quizás empezando de cero.

De todas maneras el búho también es una ave de rapiña y a pesar de su aspecto amable puede tener malos presagios su aparición en el sueño . En algunas culturas se los relaciona también con la brujería, por eso no se trata de un buen augurio.

Si en el sueño aparecen búhos pequeños es el inicio de nuevos comienzos o nuevos proyectos que verán la luz pronto. También forman parte del misterio del interior que de a poco se revela, es un proceso para conocerse mejor.

En cambio, si los búhos son gigantes en el sueño representa tus capacidades que son muchas y grandes como la inteligencia y la creatividad. Si los sentimientos que genera son negativos puede que represente las preocupaciones

Por otra parte, si el búho canta en el sueño se interpreta de manera positiva como el fin de una época. Es momento de aprovechar la sabiduría para enfrentar los miedos que los están atormentando.