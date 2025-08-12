Rubén Aguirre interpretó a El Profesor Jirafales en El Chavo del 8, la tira creada por el talentoso Roberto Gómez Bolaños.

El Chavo del 8 catapultó a la fama a muchos de sus actores. Uno de ellos fue Rubén Aguirre, quien se puso en la piel de El Profesor Jirafales en la exitosa producción creada por Roberto Gómez Bolaños (Chespirito).

En la ficción Aguirre interpretaba a un caballero educado, ordenado y soltero, profundamente enamorado de Doña Florinda (Florinda Meza). Es el maestro de escuela primaria a la que asisten todos los niños de la famosa vecindad y ellos le colocaban divertidos apodos por su gran altura.

El Profesor Jirafales El Profesor Jirafales de El Chavo del 8 Qué hizo Rubén Aguirre después de El Chavo del 8 Cuando finalizó El Chavo del 8, Aguirre abrió su propio circo al que llamó El circo del Profesor Jirafales. Con él recorrió varias ciudades de México y Latinoamérica. Sin embargo, no tuvo mucho éxito y por eso dejó el escenario y se dedicó a la escritura.