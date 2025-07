La Locomotora Oliveras y su mensaje a todas las mujeres

La muerte de Alejandra “La Locomotora” Oliveras dejó un vacío enorme. Fue campeona mundial, madre joven, trabajadora incansable y referente para miles de mujeres . Su historia no empezó en un ring sino en una casa humilde, donde aprendió que la igualdad no era un sueño, sino una lucha diaria con las manos bien firmes.

En el ring no había excusas. Ganó títulos, se paró frente a rivales duras, y muchas veces salió lastimada. Pero nunca se olvidó de hablar. Su voz fue altavoz para otras que no tenían cómo expresarse. Las alentaba a moverse, a no rendirse, a no pedir permiso para ser fuertes y para pelear lo que merecen.