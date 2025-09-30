La inteligencia artificial y la psicología explican qué significa mirar a los ojos
La inteligencia artificial y la psicología coinciden: mirar a los ojos revela mucho más que atención.
La inteligencia artificial y la psicología cada vez se encuentran más unidas al intentar explicar comportamientos humanos. En este caso, el por qué la gente mira a los ojos. Según algunas explicaciones, esto puede expresar empatía, deseo de conexión o incluso dominio.
Los sistemas de IA que analizan expresiones faciales y lenguaje corporal asocian la mirada directa con confianza, apertura y disposición a interactuar. En contextos laborales, mirar a los ojos puede indicar seguridad y liderazgo. En cambio, evitar la mirada puede interpretarse como incomodidad, inseguridad o falta de interés.
Sin embargo, una mirada sostenida y excesiva puede ser percibida como intimidante o manipuladora, especialmente si no hay señales de empatía en el resto del cuerpo.
Lo que dice la psicología humana
Según estudios en psicología social, mirar a los ojos activa áreas del cerebro vinculadas con la empatía, la lectura emocional y la memoria afectiva. En vínculos personales, este gesto puede indicar interés genuino, atracción o deseo de intimidad. En contextos de conflicto, puede usarse como forma de control o desafío.
También se ha comprobado que las personas que miran más a los ojos suelen ser percibidas como más sinceras, seguras y confiables, aunque esto varía según la cultura y el entorno.
En este sentido, el significado de mirar a los ojos cambia en culturas occidentales, donde se interpreta como señal de franqueza y respeto. En cambio, en culturas asiáticas o con normas jerárquicas más marcadas, evitar la mirada directa puede ser signo de cortesía, y sostenerla puede parecer agresivo o irrespetuoso.