La inteligencia artificial reveló cuáles son las mejores películas de las plataformas de streaming

En la plataforma más elegida del país , la inteligencia artificial recomienda La sociedad de la nieve. Este drama basado en hechos reales no solo fue ovacionado por la crítica, sino que también se ganó el corazón del público por su intensidad emocional, sus paisajes helados y su mensaje de supervivencia. Ideal para los que buscan una historia profunda y bien contada, con actuaciones excelentes y premiadas en el mundo.

Max: un clásico moderno que siempre funciona

Para los usuarios de Max (ex HBO Max), la inteligencia artificial no dudó: Joker es la mejor opción. La actuación de Joaquin Phoenix sigue dando que hablar, incluso años después de su estreno. Es oscura, potente y deja pensando. Si no la viste, es momento de hacerlo. Y si ya la viste, siempre se disfruta una segunda vez.