Jardín: el trucazo para propagar el árbol de la vida, el único sobreviviente a la bomba de Hiroshima

Cómo propagar el árbol de la vida en el jardín

Este árbol, según los expertos, no solo emociona por el color de sus hojas amarillas en otoño sino por la forma de sus hojas que parecen mariposas. Además, un dato no menor, es que es una planta resistente a las heladas y no necesita mucho sol para sobrevivir y estar todo el año radiante.