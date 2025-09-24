Horóscopo: los 3 signos del zodiaco que serán alcanzados por las intensas energías de Marte en Plutón

La astrología reveló que un evento astrológico cambiará la vida de algunos. Descubre si eres uno de ellos.

Marte estará en Plutón y los signos del zodiaco serán influenciados.

Marte en Plutón es una combinación repleta de energías. Según el horóscopo, Marte es el planeta de la acción, el impulso y el deseo, mientras que Plutón simboliza el poder, la transformación y la profundidad. Juntos crean una energía tan intensa que influye en algunos signos del zodiaco.

Desde la astrología aseguraron que este evento es perfecto para lograr objetivos, hacer una introspección personal y realizar las transformaciones necesarias. La autoconciencia será clave en este periodo para comprender las propias emociones y deseos y no abrumarse.

astrología El horóscopo explicó que estos signos del zodiaco serán alcanzados por Marte. Shutterstock

Estos son los signos del zodiaco que serán alcanzados por Marte Escorpio tendrá que hacer algunos sacrificios si quiere triunfar. El planeta le traerá poder para manejar aquellas situaciones complicadas, pero Escorpio tiene que entender que para lograr sus objetivos tiene que ser ordenado, planificar y nunca rendirse ante las adversidades.

Aries está regido por Marte y recibirá una ola de inspiración que es necesaria para tener éxito durante el periodo de Marte. El horóscopo recomienda no hacer caso a lo que dicen los demás porque algunos consejos lo harán tambalear. Aries debe mostrarse decidido con sus sueños y perseguirlos.