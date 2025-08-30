Horóscopo gitano: los tres signos zodiacales que deberían intentar el poliamor

Según el horóscopo gitano, hay signos zodiacales que se sienten limitados en la monogamia y podrían encontrar mayor plenitud en vínculos abiertos o poliamorosos.

No todas las personas entienden el amor de la misma manera. Mientras algunos buscan compromiso exclusivo y estabilidad, otros sienten que esa estructura los asfixia. El horóscopo gitano señala que existen perfiles que, por su esencia, necesitan más de una relación para sentirse plenos. Para ellos, el poliamor no sería una transgresión, sino una manera honesta de vivir lo que sienten.

Un signo zodiacal con esta tendencia es Candelabro (Géminis). Su mente curiosa y su necesidad constante de estímulos hacen que rara vez se conforme con una sola dinámica de pareja. En su naturaleza está la exploración y el cambio, y en un modelo poliamoroso podría encontrar la libertad que tanto ansía, sin necesidad de ocultar ni engañar.

Hacha (Sagitario) también es un claro candidato. La aventura y el deseo de expandirse lo acompañan en todos los aspectos de su vida, y el amor no es la excepción. Para Sagitario, los vínculos abiertos representan una forma de vivir con autenticidad, respetando su impulso de conocer nuevas personas y experiencias sin sentir culpa ni represión.

El horóscopo gitano se basa en los objetos cotidianos del hogar para predecir el futuro de cada signo

Por último, Estrella (Acuario) ve en el poliamor una extensión de su filosofía de vida. Siempre cuestiona las estructuras tradicionales y busca caminos alternativos para todo. Su capacidad de amar desde la libertad y de separar la posesión del afecto lo hace un perfil ideal para experimentar este modelo de relación.