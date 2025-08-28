Horóscopo gitano: los signos zodiacales que este año tienen que saldar viejas deudas kármicas

El horóscopo gitano enseña que el karma no siempre se paga con castigos, sino con experiencias repetidas que buscan que la persona aprenda lo que aún no entendió. Este año, ciertos perfiles sentirán con más fuerza la necesidad de cerrar ciclos pendientes y de hacerse cargo de aquello que dejaron inconcluso.

No se trata de un castigo, sino de una invitación a crecer y liberarse.

Un signo zodiacal que cargará con este proceso es Puñal (Aries). Sus impulsos lo llevaron en el pasado a tomar decisiones rápidas que hirieron a otros. Este año tendrá que enfrentar las consecuencias de esas actitudes, aprendiendo a frenar antes de actuar y a valorar el impacto de sus acciones.

Rueda (Cáncer) también tendrá que ajustar cuentas emocionales. Muchas veces se aferró al pasado y no soltó lo que debía, cargando con recuerdos que le impiden vivir en el presente. Su deuda kármica consiste en dejar de cargar culpas familiares o afectivas que no le pertenecen, y en aprender a soltar desde el amor.

Por otro lado, Estrella (Leo) deberá reconocer que el exceso de orgullo ha sido un obstáculo en sus vínculos. Su karma se manifiesta en relaciones que se quiebran por falta de humildad. Este año tendrá que trabajar en aceptar errores y pedir perdón con sinceridad para sanar.