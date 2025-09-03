Horóscopo gitano: los signos zodiacales que deben protegerse del mal de ojo

El horóscopo gitano explica que la energía que emitimos y recibimos influye de manera directa en cómo nos sentimos y en lo que atraemos. Hay personas que, sin querer, despiertan envidias o celos, y eso genera malas vibras conocidas popularmente como “mal de ojo”.

Algunos signos zodiacales son más susceptibles a estas energías, por lo que protegerse resulta clave para mantener su equilibrio.

Uno de ellos es Corona (Tauro). Su estabilidad y capacidad de construir logros concretos despiertan admiración, pero también envidia. Su forma de sostener lo que otros no pueden provoca que muchas veces se convierta en blanco de energías pesadas.

Candelabro (Géminis) también suele atraer miradas cargadas. Su facilidad para destacar en grupos, su ingenio y la simpatía que genera le traen tantas amistades como envidias ocultas. Este signo zodiacal necesita reforzar su cuidado energético para que su brillo no se vea apagado por lo ajeno.

Estrella (Leo) es otro de los más expuestos. Su magnetismo y su necesidad de protagonismo hacen que llame la atención en todo lugar. Aunque disfrute de ser visto, no siempre percibe que algunas miradas no son de admiración, sino de celos. Esa energía puede drenarlo si no la maneja con cuidado.

Por último, Capilla (Piscis) resulta especialmente sensible al mal de ojo. Su empatía lo conecta con todo tipo de energías, y cuando hay envidia cerca, la absorbe con facilidad. Eso lo lleva a sentirse agotado sin entender el motivo real.

El horóscopo gitano recuerda que la protección no pasa solo por amuletos o rituales, sino también por cuidar los pensamientos y no compartir en exceso lo que todavía está en proceso. Para estos signos zodiacales, aprender a preservar su energía será clave para vivir con mayor tranquilidad.