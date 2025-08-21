Homenaje a Sandro: así suena "Porque yo te amo" en cumbia

Así, entre aplausos y emociones, el aniversario número 80 de Sandro tuvo un recuerdo a la altura de su leyenda.

La Delio Valdez sorprendió a todos con un homenaje especial a Sandro. El pasado 19 de agosto, el día en que hubiera cumplido 80 años, emocionaron con una versión de “Porque yo te amo”. El tema fue interpretado por Black Rodríguez Méndez. La gente celebró la unión entre la cumbia y un clásico inmortal.

Sandro y un clásico en cumbia El tributo se realizó el 19 de agosto y rápidamente se viralizó en redes. La banda, conocida por su estilo que fusiona tradición y frescura, logró darle un aire distinto a una canción que marcó generaciones. Para los seguidores del gitano, escucharla en clave de cumbia fue un regalo inesperado que unió dos mundos musicales.

La interpretación destaca por la fuerza vocal de Black Rodríguez Méndez y por el acompañamiento de la orquesta, que supo mantener la esencia romántica del tema. La melodía, reconocida desde el primer acorde, encontró un nuevo matiz en el ritmo contagioso que caracteriza a La Delio Valdez, generando que muchos se levantaran a bailar incluso con lágrimas en los ojos.