Esta serie corta de Netflix enamora, pero deja un vacío

Una historia distinta, con personajes entrañables y un ritmo atrapante, que dejó huella a pesar de ser una serie corta.

Netflix guarda una serie juvenil italiana que conquistó a muchos con una historia original, pero que terminó cancelada tras su primera temporada. Cero contó la vida de un adolescente tímido con un poder inusual: podía hacerse invisible. Con esa habilidad debía proteger a su barrio, al mismo tiempo que luchaba por no abandonar sus sueños artísticos.

Una serie atrapante Lo que hizo especial a Cero fue la representación de jóvenes negros italianos en un relato lleno de identidad y fuerza. No era común ver este tipo de protagonistas en una producción europea, y esa novedad llamó la atención de una audiencia global. La serie ofrecía un enfoque distinto, mostrando que la diversidad también tiene un lugar dentro de las ficciones juveniles.

netflix Una serie italiana.

Cada episodio dura menos de treinta minutos, pero están repletos de acción, amistad y emoción. Esa duración corta favorece a quienes disfrutan maratonear sin pausa, ya que toda la temporada puede verse en poco más de tres horas.

Los personajes logran transmitir naturalidad en sus diálogos, algo que diferenció a Cero de muchas producciones juveniles estadounidenses. No parecen actores recitando un guion, sino amigos compartiendo vivencias reales.