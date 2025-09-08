Esta es la limpieza que debes realizar en el hogar para terminar con las malas energías

Con sal y otras alternativas de limpieza se pueden armonizar las energías en el hogar para generar ambientes de paz y de armonía.

Las malas energías y las malas vibras a menudo nos terminan afectando sin que nos demos cuenta. Es por eso que se puede realizar una limpieza del hogar con sencillos rituales caseros para renovar las energías y que haya armonía.

Limpieza de malas energías Un método antiguo y efectivo para la limpieza del hogar es la sal marina por su capacidad para absorber y neutralizar las energías. Se puede esparcir una pizca de sal en las esquinas de cada habitación y que actúe por unas horas. Luego hay que barrerla fuera de la casa simbolizando así que se deshacen de lo negativo.

ritual.jpg Una limpieza energética nunca viene mal. Canva

También se pueden colocar pequeños recipientes con sal en lugares donde la energía está estancada como en los rincones de la casa o en la entrada. También algunos optan por una limpieza con sahumerio de salvia blanca que se usa para terminar con las energías indeseadas del hogar. Se enciende y hay que caminar por cada rincón del hogar para que la energía negativa se vaya.

Otra opción de limpieza de energías es el sonido porque es un gran aliado para terminar con las energías que están estancadas. Al aplaudir fuerte se crea una onda vibratoria que ayuda a disolver la energía densa. Después de eso se abren las ventanas para que se vaya lo que no sirve y para que circule el aire.