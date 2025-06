En Netflix: una historia que cambió la ciencia entre los años 60 y 70

En Netflix está una película basada en un caso real que marcó un antes y un después en la ciencia . La producción británica “ Joy” revive la historia del nacimiento de Louise Joy Brown, la primera bebé concebida por fertilización in vitro, un hecho que generó debates y abrió caminos inesperados.

netflix.jpg Una historia que trajo grandes cambios.

El trabajo de estos tres pioneros no fue fácil. La técnica de fertilización in vitro causaba rechazo en muchos sectores. Las críticas iban desde argumentos religiosos hasta opiniones científicas que no aceptaban ese tipo de avance. Sin embargo, ellos siguieron adelante.