El inesperado origen de la canción del Mundial de Clubes que nadie puede dejar de tararear

Una canción repetitiva, pegajosa y contagiosa volvió a sonar en todos los rincones. Desde las transmisiones del Mundial de Clubes hasta los reels en redes, “Freed From Desire” reapareció 30 años después. Aunque muchos la asocian con tribunas o goles, su origen está lejos de la pelota. Gala Rizzatto no pensó en estadios cuando la escribió.

La primera explosión llegó en Europa. Las radios bailaban su ritmo y las pistas la recibieron con los brazos abiertos. Luego el tiempo la guardó en una caja de recuerdos noventeros, hasta que un delantero llamado Will Grigg la rescató casi sin querer. Fue en 2016, cuando los hinchas de Irlanda del Norte decidieron modificar su letra.

Así nació “Will Grigg is on fire”. Una simple ocurrencia de tribuna que viralizó la melodía en cuestión de días. Desde ese momento, el tema volvió a circular. En YouTube, en estadios, en compilaciones futboleras. Pasó de ser un himno personal a un grito colectivo, aunque Gala no tenía intenciones de convertirla en símbolo deportivo.