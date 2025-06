Por qué Tauro y Capricornio sufren por amor y terminan rotos

Tauro y Capricornio suelen llevar el amor con calma, pero también con fuerza. No se lanzan al vacío sin pensar, ni se dejan llevar por impulsos. Sin embargo, su forma de querer los lleva, a veces, a lugares donde duele. Cuando el corazón se entrega sin equilibrio, el golpe no tarda en llegar.

Tauro y Capricornio en el amor

Estas parejas del Zodaico siempre encuentran su camino. Foto: Archivo Tauro y Capricornio siempre encuentran su camino. Foto: Archivo

Tauro se aferra. A las personas, a los recuerdos, a los momentos que alguna vez hicieron bien. No le resulta fácil soltar. Aunque algo ya no funcione, aunque todo se vuelva una repetición de ausencias, sigue ahí. Espera. Se convence de que dar más es la forma de que el otro reaccione. Eso no siempre pasa. Muchas veces el otro ya se fue, aunque esté al lado. Y ahí Tauro sigue luchando con el silencio, con las señales que niega y con la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Cuando por fin se va, se lleva consigo heridas profundas.