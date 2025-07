El genial truco de costura para arreglar un cancán rajado rápido, en casa y sin gastar dinero

Los cancanes están hechos de una tela muy fina que suele engancharse y romperse. Por eso tienes que llevar en la cartera o a mano un esmalte de uñas. Cabe destacar que tiene que ser transparente o de un color claro para que no se note. Este tinte es pegajoso y de secado rápido que sirve para arreglar rápidamente tu media.

El esmalte tiene que ser aplicado en la abertura aunque si es de gran tamaño, el esmalte no servirá. El esmalte ayudará a que el cancán no ceda y el tajo no multiplique su tamaño. Pero si es de gran tamaño, lo mejor es deshacerse de ellos y comprar otros o intervenirlos para crear unos de un estilo urbano.