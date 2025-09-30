Cómo es la mansión de Florinda Meza, Doña Florinda en El Chavo del 8

Florinda Meza interpretó a Doña Florinda en el popular programa mexicano El Chavo del 8, creado por Chespirito.

Florinda Meza es una de las actrices que saltó a la fama internacional gracias a Roberto Gómez Bolaños y El Chavo del 8. En la famosa vecindad interpretaba a Doña Florinda, una mujer viuda, de unos 40 años, que vivía con su único hijo, Quico (Carlos Villagrán).

Su personaje era el de una mujer soberbia, malhumorada y despectiva con sus vecinos. Ella estaba profundamente enamorada de El Profesor Jirafales (Rubén Aguirre) y se ganó el corazón de los televidentes con sus ocurrencias delante de las cámaras.

Dónde vive hoy Florinda Meza, Doña Florinda en El Chavo del 8 La actriz reside en una mansión al sur de la Ciudad de México, que durante décadas compartió con su esposo, Roberto Gómez Bolaños. Está en la colonia Insurgentes San Borja, una zona residencial de alta plusvalía ubicada junto a la colonia Del Valle. Es una zona con propiedades valuadas en millones de pesos.

Doña Florinda y El Chavo Doña Florinda y El Chavo del 8

Cuenta con al menos siete habitaciones, una biblioteca, un estudio de trabajo y una sala de trofeos donde se exhiben reconocimientos, fotografías y objetos personales de Chespirito. La decoración es sobria, pero elegante, con muebles clásicos. Además, hay muñecos y recuerdos de personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.