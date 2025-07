Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón logran ver el pez sin aleta en la imagen

En medio del caos habitual de las redes sociales, entre videos que pasan solos, sonidos que compiten por ser escuchados y dedos que no se detienen, apareció algo extraño. Una imagen estática, un acertijo visual , sin sonido, sin premios ni promesas. Nada te pedía que reacciones rápido.

Solo te planteaba un reto sutil: encontrar al pez diferente. Uno solo, entre muchos, que no tenía aleta. Y, contra todo pronóstico, funcionó. No solo se compartió miles de veces, sino que generó algo que casi no ocurre: la gente se detuvo. Respiró. Se quedó mirando. Y eso, en estos tiempos, es casi un acto de rebeldía.