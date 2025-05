El thriller de suspenso en Netflix que nadie vio venir y ahora todos comentan

En Netflix las películas y miniseries se renuevan sin parar, pero este título escaló sin previo aviso. Extraterritorial, un thriller alemán que de forma inesperada se convirtió en lo más visto en varios paísescomo México o Colombia. Lo curioso es la historia y el modo en que atrapa.

Sara Wulf no es una mujer cualquiera. Su pasado como exsoldado la ha formado para situaciones extremas, pero nada la preparó para lo que viviría al pisar el consulado estadounidense en Fráncfort. Una escena rutinaria se transforma en el inicio de una desaparición absurda y angustiante.

Es angustiante.

Su hijo Josh, presente al ingresar, se desvanece sin explicación. Las cámaras no muestran nada, los funcionarios niegan haberlo visto y los registros son un espejismo. Lo que parecía un error pronto se convierte en una amenaza invisible que nadie se atreve a nombrar.

La fuerza de la película radica en esa tensión constante entre lo que se ve y lo que se duda. Sara insiste, busca, interroga. Su experiencia militar no la deja quebrarse, pero por dentro algo se desmorona. El espectador siente ese pulso y lo sigue sin respirar.

No hay pistas claras. Cada puerta que se abre muestra otra más cerrada. Las autoridades la tratan como a una mujer alterada. La acusan de inventar recuerdos, de confundir fechas, incluso de no tener un hijo. Ella, firme, no cede ante ninguna versión oficial. La historia pone el foco en algo más que la acción. Se exploran preguntas incómodas: ¿qué pasa cuando nadie cree tu verdad? ¿Hasta dónde llegarías por defender lo que viste? ¿Qué hacer cuando la realidad se niega a confirmar tu memoria?

Mira el trailer