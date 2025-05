El descargo del ex de Vicky Xipolitakis tras el impactante video de violencia

Otra vez el ex de Vicky Xipolitakis, Javier Naselli, quedó en el centro de la escena luego de que se difundiera un video donde se ve a la modelo siendo agredida por su ex en presencia de su hijo menor. Inmediatamente las imágenes se viralizaron y el empresario salió a hablar luego de esto. Además, salió a negar un revés judicial en su contra.

“Me sorprende todo esto, está todo armado, en el sentido de que lo sacó ahora, un año después, para hacerse autopromoción, autopublicidad, no sé con qué objetivo. Obviamente es un video que sacó ella del edificio de sus padres”, señaló el ex de Vicky Xipolitakis.

Además, añadió: “Yo me quería ir, no me dejaba salir por la puerta de enfrente, ni por el ascensor, cómo lo ves ahí, y básicamente se creó una situación muy mala. Yo estaba hablando tranquilo con mi hijito y nos dimos cuenta que ella nos estaba grabando todo”, señaló el empresario ex de Vicky Xipolitakis.

“Había dejado el teléfono y nos estaba grabando, entonces yo me enojé y le dije, ‘¿Cómo va a estar grabando la conversación privada?’ Me quise ir, mi hijo se pone a pegarme patadas como se ve ahí, yo no hago nada más”, añadió Javier Naselli.

Con respecto a la causa de violencia de género en su contra, el ex de Vicky Xipolitakis señaló: “Dijeron en el programa de eltrece que hay un revés judicial, cuando es todo lo contrario, yo he ganado todas las instancias, el juicio que me había hecho por violencia hace ya como tres, cuatro años, lo gané”.

“No sé a qué se debe todo esto, ella fue la que sacó estos videos a la luz porque son del edificio de la casa de los padres. Tiene ganas de seguir armando líos y lo peor es que todo esto pone a mi hijo en el medio porque todo esto le hace mal a mi hijo”, concluyó el ex de Vicky Xipolitakis.