No es solo abono: esto es lo que tus geranios necesitan para que estallen de flores en primavera

Tener geranios llenos de color en primavera no es solo cuestión de podarlos o darles abono. Estos clásicos del jardín, valorados por su aroma y sus flores intensas, requieren algunos cuidados especiales durante junio para que el frío no les pase factura. La clave está en entender que esta etapa es un tiempo de descanso para la planta, y prepararla para ese proceso puede marcar la diferencia.



Con la llegada del invierno, los geranios entran en un período de reposo. No crecen tanto, pero eso no significa que puedan descuidarse. Muy por el contrario, ahora es cuando necesitan atención precisa. Quien los proteja adecuadamente durante estos meses verá los frutos —o mejor dicho, las flores— cuando vuelva el calor.

Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la ubicación de la planta. Los geranios necesitan luz solar directa, incluso en invierno. Lo ideal es ubicarlos donde reciban varias horas de sol al día. Si están en una maceta en el jardín y hay riesgo de heladas, lo mejor será trasladarlos a un espacio interior con buena iluminación, como un balcón cerrado o una galería con ventanas.

El riego también es clave, pero con moderación. En esta época, el mayor peligro es el exceso de agua. No solo puede pudrir las raíces, sino que también favorece la aparición de hongos, especialmente si el ambiente es húmedo. Los especialistas aconsejan espaciar los riegos: cada dos o tres semanas suele ser suficiente, siempre y cuando la tierra esté seca antes de volver a mojarla.

Además, es importante que el agua no se acumule en el fondo de la maceta. Un buen drenaje es fundamental. También hay que evitar mojar las hojas y las flores, ya que esta especie prefiere ambientes secos. Un riego suave, directamente sobre el sustrato, será suficiente para mantenerla saludable.

Muchos cometen el error de mantener el mismo ritmo de cuidados durante todo el año. Pero en junio, lo mejor es reducir la intensidad. La poda fuerte, por ejemplo, no es necesaria ahora. Si bien se pueden quitar hojas secas o dañadas, las podas más profundas deben reservarse para cuando el clima empiece a mejorar, hacia fines de invierno.

Otro consejo útil: evitar los fertilizantes durante esta etapa. Como la planta está en pausa, no necesita grandes aportes de nutrientes. Aplicarlos en este momento puede incluso forzar un crecimiento fuera de tiempo, debilitando al geranio justo cuando más necesita conservar energía.

Por último, prestar atención a las temperaturas. Si bien los geranios son resistentes, el frío intenso puede afectar su estructura. Protegerlos del viento y del hielo ayudará a que lleguen sanos a la primavera.

Cuidar un geranio en junio es, en realidad, una apuesta a futuro. No se trata de forzar su crecimiento ahora, sino de crear las condiciones para que, cuando llegue el calor, la planta esté lista para florecer con fuerza. Siguiendo algunos pasos simples —como ajustar el riego, buscar buena luz y resguardarla del frío— se puede asegurar una explosión de flores en los meses que vienen.

A diferencia de otras especies, el geranio responde con generosidad cuando se lo respeta en sus tiempos. Por eso, este mes es clave. No hace falta invertir dinero ni aplicar fórmulas complicadas: solo entender lo que necesita y acompañar su ritmo. Con eso alcanza para que, cuando llegue la primavera, el jardín o la casa se llenen de vida y color.