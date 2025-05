Catriel y Paco Amoroso lanzan ropa con Bershka y desatan una revolución

Catriel y Paco Amoroso acaban de dar otro paso con una colección de ropa y accesorios. Junto a Bershka , lanzaron una línea de prendas, pero pensada para caminar la calle como si fuera una pasarela. La propuesta no busca encajar: pretende explotar las formas, los colores y los límites de la moda que impone este dúo.

La cápsula incluye tops ajustados, pantalones acampanados y camisetas con gráficos que recuerdan a flyers de rave o tapas de VHS olvidadas. La palabra "PAPOTA", título del último EP del dúo, aparece bordada o estampada como un guiño para quienes ya están dentro del código. Cada prenda parece contar algo, no solo vestir. El exceso no se esconde: se celebra.

Las sudaderas muestran los rostros de los artistas convertidos en estampas pop que parecen de otra dimensión. Más que imágenes, son íconos de una nueva devoción que mezcla ironía y afecto. La ropa no imita su estilo, lo expone y lo impone. No se trata de seguir una tendencia, sino de capturar una energía. CaTriel y Paco no hacen moda: la convierten en escenario.

La campaña fue desarrollada por Terrivle, el equipo detrás de su identidad visual, en colaboración con el director Martín Piroyansky. Cada detalle mantiene la coherencia con ese universo que el dúo argentino ha creado desde que irrumpieron en la escena. Una estética que no pide permiso.

Hace unos días pasaron por una tienda para presentar la colección en persona. El evento no fue una pasarela tradicional, sino un despliegue de lo que representan: actitud, humor, desenfado. El público respondió con entusiasmo, y las redes se llenaron de imágenes de fanáticos posando con las prendas, como si fueran parte del show.

Así fue la presentación