Felipe Fort chocó con su BMW en Recoleta: qué pasó y cómo está

Felipe Fort, el heredero del mediático Ricardo Fort y de la fábrica Felfort, fue protagonista de un accidente de tránsito este jueves por la noche. Como era de esperarse, el hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde su nombre se volvió tendencia.

El joven de 21 años, se encontraba manejando un BMW negro en el barrio porteño de Recoleta cuando impactó contra una motocicleta. Aunque en un primer momento se difundió que el choque había sido contra un monopatín eléctrico, esa versión fue desmentida a los pocos minutos por fuentes oficiales.

Felipe Fort es el heredero del mediático Ricardo Fort. Foto: Archivo

Luego de conocerse el parte policial, el periodista Ángel de Brito fue uno de los primeros en aclarar lo ocurrido: “Ambos circulaban por Av. Libertador y al doblar en Castillo, el motovehículo fue embestido desde atrás por el automóvil. SAME asistió al lugar con control clínico y se labró una constancia de que se trató de un choque simple". La intervención del SAME confirmó que no hubo heridos y que no fue necesario el traslado de ninguna de las personas involucradas.

Tanto Felipe como el otro conductor decidieron no realizar denuncias ni iniciar acciones legales, por lo que el episodio quedó como un incidente menor. “Fue solo un susto y un mal momento”, detalló De Brito en sus redes, desdramatizando el hecho que ya estaba generando especulaciones online.

El accidente se produjo el jueves por la noche. Foto: Archivo

Posteriormente se conoció que el otro conductor implicado en el accidente fue identificado como José Victoriano Rojas Valdivia, quien circulaba a bordo de una moto Kawasaki Z900.