A sus 53 años, Thalía deslumbra con un vestido con transparencias y brillos

Thalía es una estrella de la cultura pop latina y sorprende con su figura a sus 52 años. La estrella es conocida por romper las reglas y llevar diseños ajustados, atrevidos y con cortes que dejen a la vista su silueta. En los últimos días, Thalía volvió a llamar la atención tras lucir un vestido con transparencias, brillos y un escote pronunciado.

En las fotografías se puede observar a la estrella mexicana con un vestido elegante. Thalía comentó: “Miles de cristales color champán rosado iluminando mi silueta en este vestido que a votación general de mi equipo era el indicado para la alfombra roja (de los Premios Lo Nuestro)”.

La fotografía de Thalía en Instagram

Thalía tiene 22 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram.

El vestido dejó mucha piel a la vista y los comentarios alabando la belleza de la artista no tardaron en llegar. Uno de ellos decía: “Ni en unos Oscar, Grammy, Emmy, etc., vi una mujer tan impecable como Thalía en esta alfombra, realmente su elegancia es infinita y no paro de ver sus fotos”.

Thalía no ha dejado que la edad sea un impedimento para ella y se ha mantenido fiel a su estilo, tratando de ser auténtica y no para llamar la atención. Su preferencia por las telas coloridas, bordados, brillos y diseños extravagantes con capas y colas largas es parte de su sello único.

Thalía está casada con Tommy Mottola. Foto: Instagram.

Luego de estas fotografías y look, todos se preguntaron cuál es el secreto de la estrella para conservar su figura. Thalía ha compartido que realiza ejercicios con pesas para trabajar su fuerza muscular y tonificar su cuerpo, pero lo combina con pilates, una disciplina que ayuda a fortalecer el core y estilizar la figura.