El picante video de Morena Rial con indirectas a quienes le soltaron la mano

Luego de pasar más de una semana en la cárcel, Morena Rial reapareció por las redes sociales tirando indirectas a quienes le soltaron la mano. La hija del periodista Jorge Rial está acusada de participar del robo de una casa en Villa Adelina. En las últimas semanas fue protagonista de un gran escándalo con el robo.

Ya de vuelta en su casa junto a su hermana y sus hijos, Morena Rial largó un mensaje picante contra las personas que no la apoyaron en este momento tan difícil. En Tik Tok subió un video donde además puso un emoji de “hacer silencio”. También lo replicó en su cuenta de Instagram.

Para expresarse la hija de Jorge Rial puso un fragmento de la canción “Dándote vida” de Vico C que decía: “Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo, los que se alejaron cuando vieron tu caso, mirándote por encima del hombro porque no eran como tú. Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban, pero de espaldas...”.

En medio de un escándalo por robo. Fuente: Instagram.

Desde su excarcelación Morena Rial se muestra junto a su bebé Amadeo y además dialoga con sus seguidores. La hija del periodista se instaló en el departamento de su hermana Rocío en Colegiales y debe cumplir pautas impuestas por la Justicia que entiende en la causa.

“Ella a mí me dijo que la acompañara. Yo le dije que me estaba volviendo porque me estaba quedando sin plata. Ella me dijo que la acompañara porque era hombre. No quiero que ella quede libre y yo quedar pegado“, dijo uno de los jóvenes involucrados en la causa junto a Morena Rial.