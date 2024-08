La impactante enfermedad que enfrenta la actriz de Star Wars

La actriz de Star Wars, Daisy Ridley, sorprendió a todos sus fanáticos y seguidores cuando dio a conocer la enfermedad que padece. Es una de las estrellas favoritas del momento. La actriz relató que padece la enfermedad de Graves que se desencadena por el mal funcionamiento del sistema inmunológico provocando un ataque a la tiroides.

La actriz contó que comenzó a notar síntomas como el aumento del ritmo cardiaco. En una entrevista, la estrella reveló: "Pensé 'bueno, acabo de interpretar un papel realmente estresante', presumiblemente por eso me siento mal. Fue gracioso, pensé 'oh, pensaba que estaba enfadada con el mundo'. Pero resulta que todo funciona tan rápido que no puedes relajarte".

A raíz de todo esto la actriz de Star Wars tiene que tomar medicación porque su enfermedad no tiene cura. Sin embargo, aseguró que no le preocupa tanto: "No soy súper estricta al respecto, pero en general reducir el gluten me hace sentir mejor", expresó sobre su enfermedad.

Talentosa. Fuente: Instagram.

"Antes no me daba cuenta de lo mal que me sentía. Luego miré atrás y pensé: ‘¿Cómo hice todo así? Siempre me preocupé por la salud, pero ahora intento preocuparme más por el bienestar general", reveló la actriz sobre su enfermedad aunque la enfrenta con mucha valentía.

Por último, la estrella de Star Wars señaló: "Hago bastantes cosas holísticas, pero también entiendo que es un privilegio poder hacer esas cosas. Todos luchamos contra algo que los demás no pueden ver, y encontrarnos con gente con amabilidad, gracia y calidez es lo máximo que podemos hacer".