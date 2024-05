La serie coreana ideal de Netflix para maratonear el fin de semana

Netflix tiene el plan ideal para el fin de semana y se trata de una producción surcoreana que se encuentra entre lo más visto. Si bien, las producciones de aquel país nos sorprenden con sus k drama, en esta oportunidad, podemos ver una producción similar a lo que fue "El juego del calamar".

El éxito del que hablamos se llama The 8 Show y, está creada por Han Jae-rim, director responsable de películas como The Show Must Go On o Declaración de emergencia (que estuvo en el Festival de Cannes), ambas protagonizadas por la estrella de Parásitos Song Kang-ho.

Al igual que en el juego del calamar, cada personaje llevará un número. Foto: Netflix

Como dijimos, aca podremos ver una producción similar a la de "El juego del calamar" aunque también veremos toques similares a lo que es "Gran Hermano". Es que seguiremos la vida de 8 personas, de las que poco sabemos su vida personal, que se encuentran encerradas en un lugar, una en cada piso diferente.

Mientras quien se encuentra en el piso 1 será quien menos lugar y dinero dispone, la persona del piso 8 tiene todo a su disposición. Aquí podemos ver también alguna similitud con la película que también fue un éxito mundial en Netflix, "El Hoyo". Los participantes no sabén bien cuáles son las reglas del juego, pero de a poco se irán dando cuenta que el dinero que consuman les quitará tiempo de estancia en ese lugar.

El tiempo es lo escencial de esta nueva producción de Netflix. Foto: Netflix

Como un espejo macabro y retorcido de la realidad, Netflix nos vuelve a acercar esta visión de lo que puede llegar a ser la sociedad en una producción surcoreana. Ideal para maratonear el fin de semana sin moverse del sillón, "The 8 Show" es la nueva tendencia que no te puedes perder.