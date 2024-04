Tiene 7 capítulos, está en Netflix y no te la vas a querer perder

Netflix se posiciona como una potencia en el mundo del entretenimiento, ofreciendo una extensa biblioteca de series y películas que abarcan una amplia gama de géneros y gustos. Para aquellos que buscan un momento de diversión y risas, la plataforma cuenta con un repertorio impresionante de comedias que van desde clásicos atemporales hasta nuevas producciones originales llenas de humor inteligente y situaciones hilarantes.

Sin embargo, más allá de la comedia, Netflix también satisface los gustos más exigentes con una variedad de opciones en géneros como el drama. Para aquellos que prefieren escapar a mundos imaginarios y explorar lo desconocido, el servicio de streaming proporciona una amplia selección de contenido de ciencia ficción. Aquí hablamos de producciones que desafían los límites de la realidad y ofrecen una experiencia visualmente impactante y conceptualmente fascinante para los amantes de lo extraordinario.

"Bebé reno" es una serie de Gran Bretaña. Imagen de Netflix.

A continuación, traemos como recomendación una miniserie de drama y suspenso. "Bebé reno" es una producción que cuenta con 7 episodios y relata una historia inusual y atrapante. Es una serie que se estrenó recientemente y en la plataforma y ya se posiciona entre las opciones más vistas. Es de Gran Bretaña y cuenta con la actuación de Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau, entre otras figuras.

"Esta retorcida historia sobre una acosadora y su victima está adaptada de la obra de Richard Gadd, que recibió el premio Olivier y se basa en su propia vida", relata la sinopsis oficial de Netflix. De los creadores de "The End of The F***ing World" llega esta historia basada en hechos reales, en realidad, en la autobiografía de Richard Gadd.

La historia detrás de la miniserie

En 2015, una mujer entró en un bar de Londres donde trabajaba Gadd y, tras ofrecerle una taza de té, entabló conversación con ella. A partir de ahí, durante tres años, lo acosó, fue a verlo a su trabajo y luego a todos sus espectáculos de comedia. Luego, la muchacha consiguió su email, le envió más de 41.000 mensajes, y una vez que consiguió su número de teléfono le dejó 350 horas de mensajes de voz.

Ella le envió regalos no deseados, lo apodó "bebé reno" en referencia a un peluche de su infancia al que le hacía acordar e hizo denuncias penales falsas contra su familia ante la policía. Cuando Gadd acudió a la policía, inicialmente no lo ayudaron. Por esta razón, el muchacho comenzó a sentirse asfixiado tanto en la vida real como en la virtualidad.