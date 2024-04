La inteligencia artificial mostró la belleza de este personaje de League of Legends desde otra dimensión

La inteligencia artificial sorprendió a todos los fans de League of Legends. Uno de los personajes de este videojuego fue tomado por la herramienta digital y mostró su belleza desde diferentes dimensiones. Los resultados fueron bien recibidos por los fans de League of Legends.

League of Legends es un videojuego multijugador de batalla desarrollado por Roit Games. Es un juego inspirado en Defense of the Ancients, un mapa de Warcraft III. Desde su lanzamiento en 2009, League of Legends (LOL) ha sido un juego gratuito en el cual puedes realizar compras dentro.

Ahri es una vastaya de aspecto vulpino conectada de forma innata a la magia del reino de los espíritus. Foto: League of Leguends.

En este videojuego se enfrentan dos equipos de cinco jugadores que luchan en un combate de uno contra uno. El objetivo es defender tu mitad del mapa y ocupar el espacio de los demás. Cada jugador debe controlar un personaje que puede escoger. Estos son conocidos como campeones.

Uno de ellos es Ahri. Este personaje es conocido por su belleza y habilidades mágicas. Ella es mitad humana y mitad zorro. En su diseño se puede observar que es una vastaya, es decir, una raza mágica que combina características humanas con cualquier animal. Ahri tiene una figura llamativa y es adorada por todos.

Los retratos hechos por la inteligencia artificial

Así se vería este personaje de League of Legends, según la inteligencia artificial. Foto: X

La inteligencia artificial tomó a este personaje y mostró toda su esencia desde diferentes dimensiones. Primero la mostró como si fuera chibi, luego como un anime y por último como si fuera una persona humana real. Los resultados muestran una gran calidad y un alto nivel de detalles.