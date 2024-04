Mónica Ayos nació en una familia de artistas. Sus padres, Víctor y Mónica, eran bailarines estables de las orquestas de los icónicos Mariano Mores y Osvaldo Pugliese. Ella se formó en danza y canto y así, acompañó a su familia a recorrer el mundo con su arte.

Como actriz, en Argentina logró abrirse camino entre los grandes. Sin embargo, años atrás decidió emigrar a México junto a su marido, Diego Olivera, y sus hijos. Allí, comenzó de cero y ha protagonizado grandes producciones internaciones.

Mónica Ayos recopiló toda su vida en un hermoso álbum de fotos

"Construí mi carrera sin prisa, pero sin pausa... a pulso, artesanal, con bases sólidas y pilares de códigos inquebrantables. Me vio crecer cual flor de loto, en medio de pantanos difíciles y pegué volantazos dignos de pistera. Me dediqué a creer en mí y seguir mis sueños y mi vocación, eso fue desde mis 11 años arriba de un escenario y no lo cambió ni lo cambiará nada en el mundo (a menos de que sea un caso de fuerza mayor y no es mi caso)", indicó Ayos, hace algún tiempo, sobre su recorrido profesional.

Las fotos de Mónica Ayos en Instagram

En redes sociales, Mónica Ayos es una de las figuras que más activa está. Con frecuencia, sorprende a sus admiradores en Instagram con el contenido que comparte. Ahora, recopiló toda su vida en un hermoso álbum de fotos.

"De mayor a menor", escribió y la llenaron de mensajes. "Belleza, talento y simpatía en un solo humano", "Fuiste, sos y serás una persona cálida , la vida te premió", "Diosa, hermosa" y "El tiempo te favoreció, sin duda alguna", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.