Con tres ingredientes, prepara el desengrasante y desinfectante casero perfecto para la cocina

En la era del do it yourself y la búsqueda de opciones más ecológicas y económicas para el hogar, una técnica revolucionaria para mantener la cocina limpia y desinfectada gana terreno. Utilizando productos que ya tenemos en casa, es posible crear un limpiador eficaz que no solo ahorra dinero, sino que también reduce el impacto ambiental.

El proceso comienza con un gesto sencillo: en lugar de desechar las cáscaras de limón, estas se convierten en el ingrediente principal de nuestro desengrasante y desinfectante casero. Para comenzar, colocamos las cáscaras de limón en una licuadora, agregando agua hasta cubrirlas completamente. Luego, licuamos bien por unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea y la colamos cuidadosamente.

En el siguiente paso, trasvasamos esta esencia cítrica a un recipiente más grande y le incorporamos tres cucharadas de bicarbonato de sodio, una de sal, tres de jabón líquido y, finalmente, tres cucharadas de alcohol. Este cóctel de ingredientes naturales, al mezclarse, libera un potente poder limpiador y desinfectante, capaz de combatir la grasa más resistente y eliminar gérmenes y bacterias.

Para facilitar su uso y aplicación, la solución se vierte en un atomizador. Este envase permite una distribución uniforme y eficiente del producto sobre las superficies a tratar. Además de su efectividad, este limpiador deja un agradable aroma a limón en el ambiente, contribuyendo a una sensación de frescura y limpieza en la cocina.

Con este tip de limpieza, la cocina lucirá como nueva.

Este método no solo es un ejemplo de cómo podemos reutilizar y reciclar los desechos orgánicos de nuestra cocina, sino que también demuestra la eficacia de los ingredientes naturales en la creación de soluciones de limpieza potentes. Al adoptar esta práctica, no solo cuidamos nuestro hogar, sino que también damos un paso adelante hacia un estilo de vida más sustentable y consciente con el medio ambiente.