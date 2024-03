La IA creó la versión más atractiva de Mikita, personaje del anime One Piece

La inteligencia artificial ha permitido que miles de fans conozcan a sus personajes favoritos como si fueran personas de la vida real. Dragon Ball Z, Naruto y One Piece son algunos animes que han sido recreados por la inteligencia artificial y que sus resultados han sorprendido a más de uno.

No importa qué anime sea, la inteligencia artificial ha logrado darle vida a todos los personajes. One Piece es uno de los anime que más se han consultado. A pesar de que One Piece ya cuenta con un live-action, todavía faltan muchos personajes que no tienen su versión real. Por eso muchos han acudido a la inteligencia artificial.

Esta es una de las villanas más conocidas de One Piece. Foto: Archivo.

One Piece narra la historia de un joven llamado Monkey D. Luffy. El es un pirata que junto a un grupo de amigos comienza una larga travesía. Ellos buscan su sueño de tener el tesoro One Piece y que Monkey se convierta en el Rey de los Piratas. Pero para ello deberán atravesar por miles de situaciones.

Uno de los personajes con los que se encontrará Monkey es Mikita, conocida como la Mensajera o Miss Valentine. Ella es una de las villanas más destacadas. Ella tiene un aura de misterio y encanto que logra atrapar a más de uno. Sus características físicas provocan que muchos caigan frente a ella.

Esta es la versión hecha por la inteligencia artificial

Este personaje tiene 22 años de edad. Foto: Instagram.

Mikita tiene cabello rubio y corto. En general, utiliza un mechón más largo delante de su cara. Sus ojos son grandes y de color azul. Pero lo que caracteriza a este personaje de One Piece es su atuendo amarillo. Su vestido siempre deja piel y curvas a la vista. La inteligencia artificial captó la esencia de este personaje y decidió recrearla.