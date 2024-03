Los 5 animales que no hay que tener de mascotas, según profesionales

Las mascotas desempeñan un papel significativo en la vida de muchas personas, brindando compañía y amor incondicional. Desde perros y gatos hasta pájaros y peces, los animales domésticos ocupan un lugar especial en los hogares de millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, no todos los animales son adecuados para ser mascotas. Algunos, debido a su tamaño, necesidades específicas o comportamientos potencialmente peligrosos, no deberían ser considerados como tales. En ese sentido, el veterinario que tiene un canal de TikTok como Ben The Vet, reveló cuáles son los animales que no deberían ser considerados mascotas, a pesar de la creencia popular.

“5 especies de mascotas que yo, personalmente, como veterinario, no tendría/te aconsejaría que pensaras muy detenidamente antes de adquirirlas (y en el caso del número 4, por favor no las adquieras bajo ninguna circunstancia)”, dijo el veterinario al comienzo de su video viral, que sumó miles de reproducciones.

Mira el video del veterinario

Loros:

Una de las aves que suele estar presente en millones de hogares son los loros. Pero, para el veterinario británico, se trata de uno de los animales que no debería ser mascota por el estrés que puede llegar a sufrir encerrado en una casa. “Tener un loro es igual a no volver a tener nunca más una sartén antiadherente. No es broma, cuando se calienta, el revestimiento libera un gas que puede ser mortal para los loros”, ejemplificó el experto.

Si bien, para algunos puede ser satisfactorio tener una mascota que pueda responder e imitar sonidos, reitera: “Un loro aburrido fácilmente se convierte en un loro estresado. Creo que es extremadamente difícil proporcionar suficiente espacio y estimulación para una especie que normalmente tendría la libertad de volar y explorar una selva tropical”.

El loro debería tener libertad para no sufrir estrés. Foto: Archivo

Roedores:

A pesar de que pueden vivir mucho más tiempo si está bien cuidados y tienen suerte, la mayoría de los ratones solo viven de uno a dos años. Entonces, el experto argumenta que, una vez que la persona haya creado un vínculo de cariño con la mascota, se debe despedir cuando sucede su muerte, precisamente, a partir del año de vida.

Conejos:

Contrario a lo que la mayoría de las personas cree, los conejos no son muy amigables con los niños. Es más, se trata de una especie de presa, suelen ser tímidos, reservados y vulnerables a enfermedades como las que enumera el veterinario: “la estasis gastrointestinal y problemas dentales, lo que puede generar algunas facturas veterinarias inesperadas. Pueden ser excelentes mascotas si inviertes tiempo en ellos, pero mucha gente los deja en la conejera y se olvida”.

Los conejos requieren cuidados especiales. Foto: Archivo

Monos:

Aunque no parezca cierto, en Estados Unidos los monos son una de las mascotas más buscadas. “Se trata de un animal salvaje extremadamente inteligente, no es una especie domesticada, como los perros o los gatos. Resulta extremadamente difícil afrontar sus complejidades en el hogar. No lo hagas”, advirtió Ben.

Hurones:

Por último, el profesional habla de los hurones como “mascotas que huelen mal y pican fuerte si se enganchan a tus manos. Son muy inteligentes y necesitan mucha interacción y mucho espacio”.