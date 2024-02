La IA crea la atractiva versión realista de Nico Robin, personaje de One Piece

El año 2023 fue muy interesante para los fans de One Piece. Ellos comenzaron con el videojuego One Piece Odyssey, el anime llegó hasta el arco de Wano, el manga ha escogió un camino muy interesante pero el hecho a destacar fue el estreno de la serie de live action en Netflix. Sin embargo, la Inteligencia Artificial llegó para dar más alegría al fandom.

Este personaje de One Piece tiene 30 años. Foto: Archivo

Desde que la IA evolucionó los personajes de un anime, videojuego o película animada han cobrado vida. A medida que pasa el tiempo, esta herramienta digital consigue mejores resultados y muchas veces se logra confundir una imagen creada por la Inteligencia Artificial con una fotografía de la vida real.

Esto fue lo que pasó con Nico Robin de One Piece. La primera temporada de la serie de Netflix no pudo mostrar a todos los personajes del anime y manga. Es posible que en la siguiente temporada aparezcan otros actores y actrices pero de seguro no alcanzará para ver a Nico Robin.

Esta es la versión hecha por la IA

Nico Robin de One Piece mide 188 cm. Foto: Archivo.

El diseño de Nico Robin en el Arco de Arabasta es muy conocido dentro del universo de One Piece. Ella cumple una tarea muy importante dentro de los Piratas de Sombrero de Paja. Nico es la arqueóloga y una de las oficiales principales de la Gran Flota de Sombrero de Paja.

Ella es introducida al universo de One Piece como uno de los antagonistas secundarios más destacados de la saga de Arabasta. Es la vicepresidenta de Baroque Works y mano derecha de Crocodile. Pero luego de algunos problemas en su vida, conoce a la tripulación y decide unirse a ella.