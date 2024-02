Sol Pérez conquistó corazones con un look súper canchero

Sol Pérez adquirió popularidad gracias a Sportia. En el ciclo de TyC Sports presentaba el pronóstico del clima. "Fue un gran paso para que la gente me conozca, en ese momento era raro poner la televisión y que alguien te diga que lleves paraguas o si estaba lindo que prepares la pelopincho", reconoció en diálogo con Diario Show.

"Nunca lo había pensado ni me lo había planteado dar el tiempo, incluso había hecho un casting anterior pero no había quedado. Al segundo fui porque me gustaba la televisión y finalmente fue algo que me acercó mucho a la gente para que me conozca. Fue algo distinto, me acuerdo que Sportia era un noticiero deportivo que iba a la mañana y éramos tendencia en Twitter", agregó.

Y sobre sus comienzos en el mundo del espectáculo, Sol contó: "Siempre hacía castings para publicidades o programas, yo siempre estaba entre abogada y modelo. Hoy modelando no me siento tan cómoda como me pasa en mi trabajo, encontré lo que realmente me gusta hacer. Me preparo para los trabajos, cuando fue MasterChef estudié cocina, cuando me llamaron para The Challenge me puse a entrenar distinto".

Sol Pérez, bellísima

"Me parece que es un laburo de estar todo el tiempo buscando dar lo mejor, hay un montón de gente que quiere estar u ocupar ese lugar, entonces uno tiene que dar el máximo", admitió Pérez.

Sol es una de las figuras de la pantalla chica más queridas. Esto se puede ver en sus redes sociales. En Instagram tiene más de seis millones de seguidores que la llenan de hermosos mensajes. Ahora, conquistó corazones con un look súper canchero y no pasó desapercibida por ningún internauta.