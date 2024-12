Yuyito González deslumbró en las redes desfilando en bikini

Yuyito González demostró que “la que puede, puede” y a sus 64 años lució unas bikinis que dejaban ver su escultural figura. La conductora y pareja del presidente, Javier Milei, modeló su colección de mallas al ritmo de la canción de CA7RIEl y Paco Amoroso y sorprendió a todos en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram la ex vedette se puso trajes de baño de dos piezas con una mirada muy sensual a la cámara mientras desfilaba para sus seguidores. En los trajes de baño se pueden ver colores como el rosa, el negro, el lila y también brillos en las bikinis. Además, agregó algunos kimonos para darle un look más playero.

"Tremenda colección de trajes de baño. Diseños exclusivos. Gracias @cristian_mocciaok y @valerialopez.vl por invitarme a lucir sus prendas en este 2024. Gracias también por haberme acompañado con sus looks en Empezar el día cada mañana", escribió Yuyito González en su cuenta de Instagram.

Navidad es Jesús, escribió. Fuente: Instagram

"Y seguimos en la costa argentina en 2025 con todo", añadió la conductora y dijo además que visitará Pinamar, Cariló y Mar del Plata el próximo año. Sin embargo, por ahora no se conoce cuál fue la reacción de Milei a la publicación subida de tono de Yuyito Gonzalez. Esto ocurre porque la conductora decidió eliminar los comentarios para no leer a los haters de las redes.

En los últimos días, la ex vedette salió a responder sobre los rumores de una separación con Javier Milei y señaló: "Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía ya de dar explicaciones. ¿Saben? No voy a dar explicaciones”. Además, sobre su relación con Milei. No hay ninguna crisis", concluyó.