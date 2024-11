Coti Romero se llevó todas las miradas con otra producción de fotos

Coti Romero dio mucho de que hablar cuando se bajó del Cantando 2024. "Por el momento de mi vida en el que estoy, decido bajarme del Cantando. Estoy agradecida con todos, pero lo decidí hace bastante. Siento que no quiero estar en este momento acá", dijo al aire.

Uno de los detonantes de su salida fue la pelea que tuvo con Gladys La Bomba Tucumana al hablar de Tyago Griffo, el hijo de la cantante. "Me parece que me estaban matando por haber contado algo que encima era de público conocimiento y que me estaban matando a mí en vez de por lo menos, no sé, exponer ese tema", aseguró la ex Gran Hermano.

E indicó: "Porque sé que es delicado y todo lo que quieran, pero me parece que la tele es el mejor lugar para mostrar ese tipo de cosas y la justicia no se hace cargo".

"Siento que no tengo que estar ahí. O sea que no es mi lugar, que no me suma para nada y que voy a priorizar estar bien”, reconoció y, además, hizo hincapié en un viaje programado que tiene para el próximo mes que, de seguir en el certamen, hubiera hecho que de todos modos se bajara.

