Sorprendente: una canción hecha con Inteligencia Artificial podría ser nominada a los Grammy

Hace unos días, la Inteligencia Artificial logró sorprender a la industria musical nuevamente. Esta vez, las redes sociales explotaron cuando el CEO de The Recording Academy, Harvey Manson Jr, mencionó que la canción “Heart on My Sleeve”, creada con Inteligencia Artificial, podría estar nominada para recibir un premio Grammy.

Los Grammy son los premios más importantes de la industria musical. Foto: Archivo

El track “Heart on my Sleeve” es una producción de Ghostwriter, en donde se mezclan las voces del rapero candiense, Drake, y el cantante de pop más popular, The Weeknd. Esta colaboración se logró gracias a la Inteligencia Artificial, pero eso no impidió que a las pocas semanas, la canción de Ghostwriter contara con miles de likes en TikTok.

Debido a su popularidad, el usuario de la plataforma de vídeos afirmó haber enviado su canción para ser considerada a dos nominaciones: “Mejor Canción de rap” y “Canción del Año”. Esta noticia despertó una lluvia de críticas por parte de artistas y fans a la Academia que organiza la entrega de los premios Grammy.

Luego de la polémica generada en redes, el propio Harvey salió a declarar que la canción "Heart on My Sleev" no sería considerada para los premios. En parte porque las voces de Drake y The Weeknd no habían sido obtenidas de manera legal, y al mismo tiempo, no estaban autorizadas por los propios artistas y sus representantes.

Sin embargo, esto no significa que canciones generadas con Inteligencia Artificial no puedan ser nominadas a los Grammy. De hecho, los premios aseguraron una sección especial para los singles creados con ayuda de herramientas digitales, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales propuestos.