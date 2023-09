Rauw Alejandro canta el tema que le dedicó a Rosalía y rompe en llanto en pleno show

Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron su separación hace poco más de un mes y unas semanas, y la noticia sorprendió al mundo. Este fin de semana, el artista de Puerto Rico presentó un show en Barcelona y luego de cantar 'Hayami Hana', una canción muy especial dedicada presuntamente a su expareja, rompió en llanto en pleno escenario.

El cantante puertorriqueño se encuentra en medio de su gira 'Saturno World Tour'. En este contexto, el viernes 1 de septiembre se presentó en un Palau Sant Jordi repleto y causó emoción. Al parecer, Rauw decidió honrar a la 'Motomami' y cantó el tema que le dedicó luego de la ruptura. Sin embargo, la emoción y la tristeza se apoderaron de él, por lo que tuvo que detener el show para secarse las lágrimas con una toalla.

El intérprete de 'Baby Hello', se mostró visiblemente afectado y no pudo contener las lágrimas de emoción. Por esto, se tomó unos segundos para secarse las lágrimas y reunió el valor suficiente para continuar con su trabajo. Por su parte, la audiencia le demostró su apoyo con vítores, gritos de emoción y aplausos, así que Rauw les agradeció por el cariño en catalán.

Por otro lado, el artista también interpretó 'Beso', una de las canciones del EP que lanzó con Rosalía a principios del 2023. Obviamente, la cantante no se presentó en el show, pero su voz sonó en el estadio y apareció en las visuales de las pantallas que estaban ubicadas en el escenario.

¿De qué trata Hayami Hana?

Hace tres semanas Rauw Alejandro estrenó en su canal de YouTube un nuevo tema. Si bien el artista no explicó para quién iba dirigido, todos sus fans piensan que es una canción con mensajes implícitos para Rosalía. 'Hayami Hana' es una composición en japonés que significa: "chica de gran belleza, única y peculiar" y "flor".

"Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad", "Aquí to el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar", "es que no dejo extrañarla durmiendo en mis brazo, no se como parar de pensar en ese ultimo abrazo", son algunas de las frases de la canción, que es uno de los temas más emotivos del cantante. Según las teorías y suposiciones de sus fans, el tema va dedicada a su exnovia.