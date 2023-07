En la astrología, cada signo del zodíaco tiene características únicas que influyen en la forma en que experimentan y expresan sus emociones. Las personas de estos signos les cuesta realmente ponerse un paño frio y relajarse.

Las personas de estos signos se destacan por tener una mayor propensión a la irritabilidad. Su vida parece estar llena de problemas, pero la verdad es que tienen poca paciencia a los percances del día a día. Estos son los signos del zodíaco que se destacan por vivir enfadados.

Cáncer: debido a su naturaleza emocionalmente sensible, pueden experimentar enfado intenso cuando se sienten heridos o vulnerables. Pueden ser muy sensibles a las críticas o a las situaciones en las que sienten que se les ha traicionado. Además, son propensos a los cambios de humor rápidos que sorprenden a las personas que no los conocen realmente.

Escorpio: los escorpianos son conocidos por su intensidad. Cuando se sienten traicionados o manipulados, no dudarán en mostrar su ira y no temen afrontar las situaciones de frente. Los regidos por este signo suelen desquitarse con las personas que no conocen, ya que odian lastimar a sus seres queridos.

Piscis: aunque tienden a internalizar su enfado, pueden mostrarlo de forma indirecta, a través de la pasividad, la evasión o el retraimiento. Los piscianos pueden tener dificultades para expresar su enfado abiertamente y pueden optar por eludir situaciones conflictivas.