La conmovedora película de Netflix que arrasa en el top y que no te podés perder

El 19 de junio llegó a Netflix 'Take care of Maya', que en español se traduce como 'Cuiden a Maya'. Una película documental que se estrenó en el Festival de cine de Tribeca, después de que la historia fuera publicada por The Cut, causando total impacto en los lectores. Al parecer, se trata de un film que relata los terribles sucesos que vivieron los Kowalski. "No hay nada que pudiera prepararme para lo que pasé con mi familia. Nada", comenta el padre al final del tráiler.

Esta semana, la película se ha posicionado como uno de los títulos más vistos de la plataforma y claro, las historias que se alejan de la ficción suelen atrapar a una importante audiencia. En este caso, el film se basa en hechos reales y en apenas 1 hora 43 minutos, logra conmover al público contando la historia de la familia que tiene que lidiar con la terrible enfermedad de su hija.

Así era la familia Kowalski, antes de vivir una tragedia. Imagen de Netflix.

La película se centra en la vida de Maya Kowalski, una pequeña niña que en 2016 y a los 10 años, tuvo que ingresar al 'Johns Hopkins Children’s Center', un hospital infantil. De acuerdo al documental, el equipo de profesionales debía entender su extraña enfermedad, sin embargo pusieron el ojo en otro lado, pues se dedicaron a cuestionar algunas verdades que unían a la familia Kowalski.

"Beata Kowalski solo quería proteger a su hija enferma. Pero, cuando sus motivos fueron puestos en duda, su lucha se convirtió en la peor pesadilla de una madre...", relata la sinopsis oficial de Netflix. En un abrir y cerrar de ojos, la niña estaba bajo la custodia del Estado, dejando de lado los deseos desesperados de unos padres que solo querían tenerla en la comodidad del hogar.

¿Dónde está Maya hoy?

Actualmente, Maya tiene 17 años y vive en Florida junto con su padre. Según la información de People, la adolescente todavía padece dolores a causa de su enfermedad, sin embargo pone toda su energía en vivir su vida de la mejor manera: "Hago todo lo posible para salir adelante. Ya me he perdido mucho, así que ahora quiero aprovechar al máximo la vida". La madre de Maya se suicidó en el pasado en medio de los difíciles momentos que vivieron, así que la familia inició un juicio al hospital. El procedimiento comenzará en septiembre de este año, por lo que la joven explicó: "Para que podamos seguir adelante como familia, debemos cumplir el deseo y la lucha de mi madre. Quiero justicia para mi mamá".