Kill Bill: la escena de riesgo que casi le cuesta la vida a Uma Thurman

Lanzada a fines de 2003, Kill Bill es una saga de acción muy reconocida en Hollywood, al igual que la mayoría de las producciones dirigidas por Quentin Tarantino. Iba a ser un largometraje de cuatro horas, pero fue dividido en dos y la segunda parte se estrenó a principios del 2004.

Sus protagonistas fueron Uma Thurman, personificando a Beatrix Kiddo, conocida como "Mamba Negra" o "La Novia", y David Carradine en el papel de Bill.

A pesar de que los actores suelen utilizar dobles de riesgo en las escenas que les pueden producir peligro, en este caso Tarantino decidió que sea la propia Uma Thurman la que conduzca el coche entre la selva, a pesar de que ella constantemente se negaba.

De hecho, el director de Pulp Fiction quedó tan preocupado luego de la grabación que le pidió un sinfín de disculpas a la protagonista. Si bien las cámaras la tomaban tanto de frente como detrás, como durante toda la escena se le iba a ver la cara el director quiso que sea ella quien estuviese detrás del volante.

La escena de Kill Bill en la que Uma Thurman casi muere

En dicha escena, el personaje de Uma Thurman conducía un auto por una carretera sinuosa y con curvas. Luego de unas maniobras peligrosas, debido a la velocidad que tomó con el coche, la nacida en Boston perdió el control del mismo y terminó chocando contra un árbol.

Al instante, se agarró la cabeza por el dolor producido y rápidamente se acercaron técnicos y asistentes que le llevaron agua. Luego, fue el propio Tarantino quien le preguntó cómo se sentía y la ayudó a bajar del automóvil para que la puedan revisar.

Luego de revisarla, "La Novia" pudo continuar con el rodaje normalmente y la escena se realizó sin más inconvenientes. Sin duda, Kill Bill fue uno de los grandes filmes que realizó Uma Thurman junto a Quentin Tarantino —Pulp Fiction forma parte del historial—, estrenado hace dos décadas atrás.

La escena que casi le cuesta la vida a Uma Thurman en Kill Bill.

La ilusión de Kill Bill 3

Para 2014 estaba preparada la realización del tercer volumen de Kill Bill. Sin embargo, nunca fue realizado y dejó a los fans con ganas de más. En 2019 la idea recobró fuerza e incluso se habló de que Maya Hawke, hija de Uma Thurman que participó de Stranger Things, actúe junto a ella en Kill Bill 3.

Lamentablemente, como los siguientes proyectos de Quentin Tarantino apuntaron para otro lado, ya que en los últimos años estuvo concentrado en Once upon a time in Hollywood y en otras producciones audiovisuales, parece que el tercer volumen de la mítica Kill Bill tardará bastante en llegar.