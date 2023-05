La curiosa razón por la que Eiza Gónzalez no fue a la MET Gala 2023

Eiza González asistió a las últimas ediciones de la MET Gala y logró deslumbrar a los presentes con sus maravillosos estilismos. Sin embargo este año no se presentó en el evento que se hace en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Como era de esperar sus fans se mostraron sorprendidos, así que la llenaron de mensajes, por lo que la actriz salió a explicar en motivo de su ausencia mediante sus redes.

La mexicana debutó por primera vez en la MET Gala cuando la temática fue 'Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination'. En ese entonces apareció en la alfombra roja con un diseño de Prabal Gurung, un vestido de lentejuelas negras con una abertura que dejaba ver parte de su abdomen y con una capa larga en color blanco. Además para completar el look llevó unos guantes de latex y algunas piezas de joyería.

Eiza González en la MET Gala 2018. Foto de Getty Images.

El año pasado, Eiza asistió a la gala acompañada por primera vez por el reconocido diseñador de moda Michael Kors, que le hizo un vestido inspirado en la temática 'In America: An Anthology of Fashion'. La actriz de 'Descuida yo te cuido' llevó un diseño blanco lleno de brillos, plumas y aplicaciones de cristales, así que causó un verdadero revuelo entre los presentes. No obstante, este año se perdió el homenaje a Karl Lagerfeld, debido a que tenía otras obligaciones.

Eiza González en la MET Gala 2022. Foto de Getty Images.

Hace unos días González estuvo en Nueva York porque asistió al evento de beneficencia de 'The Prince's Trust', sin embargo tuvo que viajar a un destino en Oceanía a causa de uno de sus nuevos proyectos. En su cuenta personal de Instagram, la mexicana posteó una fotografía desde el avión y escribió: "Aquí estamos, más que emocionados de comenzar nuestra travesía a Nueva Zelanda".

Eiza González camino a Nueva Zelanda. Imagen de Instagram.

La intérprete tiene que comenzar con las grabaciones de 'Ash', el nuevo thriller que protagoniza junto con Aaron Paul, el actor que interpretó a Jesse Pinkman en Breaking Bad. Asimismo, Eiza compartió una postal de un bellísimo atardecer y escribió: "Mayo 1, día 1", haciendo referencia a que su nuevo proyecto va encaminado a la perfección.