Isaac Moreno: Quién es el guapo modelo español y supuesto nuevo novio de Galilea Montijo

Galilea Montijo, reconocida presentadora de televisión mexicana, lleva algunos meses separada de Fernando Reina. Tras 11 años de matrimonio y un hijo en común, dijeron basta al amor y cada uno siguió su camino.

Lo que sorprendió a muchos seguidores de la exconductora de Pequeños Gigantes es que rápidamente se le conoció un supuesto novio nuevo. Él es Isaac Moreno, un modelo e influencer español un tanto más joven que ella, que vive hace ya un tiempo en tierras mexicanas, tiene un hijo y también está separado de otra mujer.

Al parecer, llevan un año conociéndose. El peinador y amigo de la presentadora Bernardo Javier los presentó, viajaron juntos al Festival de Mérida y también a los premios Latinamas, en Miami. Por otro lado, se los vio caminando por la Ciudad de México y estuvieron bastante amorosos hace pocos días, en el cumpleaños del compadre de Galilea Montijo, Alfonso Waithsman, en Quintana Roo.

A la actriz nacida en Guadalajara se la pudo ver en varias ocasiones arrimada al influencer español. Aunque su publicista, Danna Vázquez, salió a aclarar los rumores: "Ella está divorciada y firmada desde hace meses y de seguro la verán con mucha gente". Sin embargo, diversas fuentes afirman que la presentadora está intentando que el español integre algunos proyectos de Televisa y se quede en México.

El periodista Mich Ruvulcaba afirmó: "A mí una amiga me dijo 'ando aquí en Masaryk en un restaurante, y aquí anda Galilea con un grupo de gente y un chavo guapísimo, aquí andan juntos', y le digo 'ay, tómales video', y me dice 'no me da pena que me saquen'". Además, Ruvulcaba aseguró: "que no nos extrañe que pronto salte a la fama este muchacho".

¿Cuáles son los estudios de Isaac Moreno, el supuesto novio de Galilea Montijo?

Nacido en Tenerife, en las Islas Canarias, Moreno estudió Contabilidad y tuvo una especialización en Ingeniería. Al parecer, habría trabajado como Ingeniero en Estados Unidos. Además, lleva ya un tiempo dedicado al modelaje, lo que habría sido un gran detonante para que se separe de la madre de su hijo.

¿Qué te parece Isaac Moreno para Galilea Montijo? ¿Piensas que la relación será duradera?