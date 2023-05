Los hijos de Tania Rincón llenaron de ternura la televisión con una bonita dedicatoria a la conductora

Tania Rincón se sumó a una emotiva transmisión especial de 'Cómo es tu mamá', un programa qué se hizo por única vez transmitido por Las Estrellas y celebrando el gran labor de las madres. Es por ello qué sus hijos se prestaron para salir un ratito a cámara para dedicarle unas palabras a la condctora y qué luego replicó vía Instagram.

"'Mamá es', los esperamos mañana para celebrar a todas las mamás! Porque madre sola hay una, pónganse su suéter y recuerden que aquí no es restaurante", reza la descripción qué puso Tania Rincón promocionando la entrega y qué se la ve acompañada por tres mujeres más de la televisión mexicana.

Instante de emoción

Sucede que las redes se vieron plagadas de ternura puesto qué en las últimas horas, Tania colocó uno de los videos qué salieron al aire se trata de Patricio y Amelia quienes aparecieron en plano medio hablando sobre qué sienten por su madre.

"Me gusta estar con ella porque todas las noches a veces cuándo llega mamá vemos pelis y nos ayuda a dormir... siempre me gusta estar con mi mamá, comer con ella cada día", comenzó diciendo el pequeño a cámara.

Seguido ello se produjo un divertido momenro puesto que la pequeña quería hablar y le consulta si la mamá no la regañaba y posterior asiente con la cabeza que nunca los reta y los consciente a los dos.

Pero ello no terminó ahí puesto que se puso a cantar una canción y Amelia le siguió la corriente sumandose al ritmo de 'Se lava la carita con agua y con jabón", a lo que Patricio le celebra y le responde qué lo hace muy bien.

"No se cómo se llama ese sentimiento pero a veces intento hacer que mi mamá se sienta más feliz... cada vez que la veo siento felicidad... pues a veces me pone triste las personas cuándo no ven a su mamá... les quisiera dar un besito", cerró el pequeño fragmento acerca de la sensibilidad qué le genera la necesidad de ver familias unidas y elogiar a la suya.

A modo de descripción, Tania quiso dedicarles un cálido mensaje a modo de retruque: "Sigo sin superar este mensaje. Los amo demasiado, son el regalo más hermoso.

Chari.