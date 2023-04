Nati Jota y su llamativo look se llevaron todas las miradas

Nati Jota sorprendió a todos en febrero al renunciar a Nadie Dice Nada, el programa que conducía junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde en el canal de streaming Luzu TV.

Nati Jota

Ahora, finalmente, contó las razones que la llevaron a tomar su decisión. "No estaba frustrada. Cuando renuncié, yo sabía lo que estaba haciendo y tenía bastante seguridad en mi misma en que iban a venir cosas copadas. Así que no llegué al punto de la frustración porque, por suerte, de toque tuve varias opciones de cosas copadas para hacer. Sí, obvio, que hay algo de duda. No me voy a hacer la canchera...", señaló en diálogo con Estamos en una (República z).

Y Nati agregó: "Es una decisión que tomás re cagada, corta. No la tomé como diciendo: esta es la mejor decisión del mundo y estoy re segura. La pensé, la mastiqué y aun así, el día que la tomé, seguía en un porcentaje con un signo de pregunta".

"Un día me di cuenta de que nunca iba a estar 100% segura. Sentí que estaba haciendo algo que no iba completamente en el camino lógico de los hechos. Porque lo lógico era que yo me quede, si le estaba yendo increíble al programa. Estaba cómoda, me divertía, sentía que lo que hacía a la gente le gustaba. Pero dije: ‘Yo soy la dueña de mi vida, ¿querés ver cómo lo soy? Tomá’. Eso sentí", manifestó la influencer.

Luego, expresó: "Fue la primera vez en mi vida laboral, y probablemente toda, en la que sentí que tomé una decisión distinta a la lógica de los hechos".

